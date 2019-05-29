В Москве 1–6 июня пройдет книжный фестиваль «Красная площадь»

В столице в пятый раз пройдет традиционный книжный фестиваль "Красная площадь", в этом году мероприятие продлится рекордные шесть дней — с 1 по 6 июня (в 2018 году фестиваль длился четыре дня). Как отметил в ходе пресс-конференции заместитель председателя оргкомитета фестиваля, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев , в прошлые годы фестиваль собирал от 200 до 300 тысяч зрителей, в этом году организаторы рассчитывают, что рекорд посещаемости будет побит.

Кроме того, Григорьев рассказал, что участие в "Красной площади" примут 400 издательств из 52 регионов. Для гостей будет представлено более 100 тысяч наименований книг. Также он отметил, что в фестивале примут участие все лучшие российские писатели.

"На фестивале мы ожидаем всю "сборную" России по литературе. В фестивале примут участие Алексей Иванов, Евгений Гришковец, Михаил Веллер, Сергей Лукьяненко и многие другие писатели", — сказал Григорьев.

Он уточнил что, во время фестиваля состоятся 700 различных мероприятий на 12 различных площадках, таких как "Художественная литература" "Нон-фикшен", "Регионы России", "Электронная книга" и других.

"У нас будут события на любой вкус, даже самой искушенной публике будет интересно", — заявил заместитель председателя оргкомитета фестиваля.

В свою очередь руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский отметил, что в рамках фестиваля будет сыграно 15 спектаклей, проведены литературные экскурсии и пройдет обсуждение литературных новинок с писателями.

"Встреча с писателями, с авторами — это вообще один из самых востребованных форматов", — отметил Кибовский.

Кроме того, по словам Кибовского, на книжном фестивале "Красная площадь" пройдут мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей, также организаторы уделят внимание юбилеям писателей. А в дни проведения фестиваля в Московском метрополитене можно будет приобрести единый билет с изображениями Гоголя, Пушкина и Лермонтова.