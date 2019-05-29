Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новые скверы появятся на северо-западе столицы 

Москва24 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новые скверы появятся в районе Щукино на северо-западе столицы, сообщает Агентство "Москва". Зоны отдыха организуют на улицах Берзарина и Расплетина.
Проект планировки территории на пересечении улицы Берзарина с улицей Максимова и улицы Расплетина разработали за счет инвесторов. Планируется озеленить территорию на площади 1,56 гектара.
При реализации проектов на улице Берзарина проведут комплексное благоустройство дворов, зон отдыха и площадок детских дошкольных учреждений. Завершить работы планируется в 2021 году.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Соколиная гора до конца лета планируют благоустроить более 20 дворов. На данный момент идут работы по благоустройству территории на Измайловском шоссе во дворах домов № 13, 17, 19, 25, 27, 29.
Во дворах заменят резиновое покрытие, обустроят детские площадки и приведут в порядок детские горки, качели и карусели.
Москва24: последние новости
Комиссия по ЧП на Солнцевской линии метро завершит работу 30 мая Детеныш сычуаньского такина появился в Московском зоопарке Торговая галерея появится у станции метро "Новогиреево"
Новости Москвы , АГН "Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД потребовал объяснений за скандал с «россиянкой»21
Идлиб превратился в «чёрную дыру» для России и Асада9
Избитый Виторганом Богомолов получил новую должность6
Кто на самом деле будет править Украиной137
МЧС обратилось с необычным предупреждением к москвичам2
Видео
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:38
Идлиб превратился в «чёрную дыру» для России и Асада
Ближний Восток Конфликты
01:00
Названа главная опасность для Крымского моста
Армия Конфликты
02:43
Москвичам пообещали самый теплый день с начала года
Погода Новости Москвы
03:57
Робот-полиглот может писать на 10 разных языках
Технологии Наука и техника
00:26
Кто на самом деле будет править Украиной
В мире Украина
01:00
Кабан в трусах станцевал на празднике в детсаду
Происшествия Образование
09:12
В РПЦ открестились от ворованных денег
Общество
00:42
Удивлены: Вызов посла в МИД РФ озадачил Испанию
Политика В мире
02:51
Режиссер Лунгин попал в больницу
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение