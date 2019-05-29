Летнюю резиденцию графов Шереметьевых отреставрируют 

Фасады летней резиденции графов Шереметевых приведет в порядок победитель электронного конкурса, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по конкурентной политике.
Напомним, что резиденция находится на территории музея-усадьбы «Кусково» и является объектом культурного наследия федерального значения.
Украшают двухэтажное здание оригинальные балясины, колонны с белокаменными декоративными элементами отделки. Победитель аукциона должен будет отреставрировать лестницы и пандусы, осуществить кровельные работы и оформить входные площадки. Кроме того, отреставрировать предстоит и сфинксов, которые стоят у главного входа во дворец.
По словам заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, работы в Кусково продлятся до конца августа.
— Планируется обновить не только саму резиденцию Шереметевых, но и уникальную коллекцию скульптур из белого мрамора конца XVII — начала XVIII веков, украшающих парковую аллею музея-усадьбы, — рассказал он.
Завершить все работы нужно будет до 25 августа 2019 года. Цена контракта начинается со 132 миллионов рублей, подать заявку можно до 3 июня 2019 года.