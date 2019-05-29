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В Московском зоопарке можно посмотреть на маленького сычуаньского такина 

Вести Подмосковья + ещё 4 3 часа назад
Фото: пресс-служба столичного зоопарка
Детеныш появился на свет 9 марта
Детеныш редкого вида парнокопытных — сычуаньского такина — появился на свет 9 марта, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе столичного зоопарка. Маленькому такину уже два с половиной месяца и он активно исследует все, что происходит вокруг него. Рождение такина — значимое событие, так как животное довольно редкое.
В московском зверинце целых восемь особей — в вольере живут самец, две самки и два детеныша, старший из которых родился в мае прошлого года. Группа такинов из двух взрослых особей и двух детенышей проживают в Центре воспроизводства редких видов. Сюда можно отправиться с экскурсией.
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