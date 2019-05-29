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Загруженность дорог Москвы оценивается в пять баллов 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Загруженность дорог Москвы оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районе Ховрино), северо-западе (в районах Северное и Южное Тушино), на юго-западе (в районе Ясенево), на востоке (в районах Метрогородок и Гольяново). На внутренней стороне МКАД затруднения наблюдаются на северо-западе (в районах Северное и Южное Тушино), на западе (в районах Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино), на юго-западе (в районах Ясенево, Теплый Стан), на юге (в районах Чертаново Южное, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное), юго-востоке (в районе Капотня).
Затруднения в движении отмечаются на Ленинградском, Волоколамском, Пятницком, Новорижском, Рублево-Успенском, Боровском, Минском, Киевском, Варшавском, Симферопольском, Новорязанском, Каширском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе, а также шоссе Энтузиастов.
Движение на Третьем транспортном кольце затруднено от Рижского до Савеловского вокзалов, в районах Беговой, Пресненский, Даниловский, Южнопортовый. На Садовом кольце движение транспорта затруднено в районах Мещанский, Тверской, Пресненский, Арбат, Замоскворечье и Таганский.
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом и Малом Каменных мостах, на Москворецкой, Болотной, Котельнической, Овчинниковской, Софийской, Озерковской, Якиманской набережных, ул. Балчуг, Тверская, Большая Лубянка, а также в Лубянском проезде.
Согласно данным сервиса, в 9:00 загруженность столичных дорог составит пять баллов.
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