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Летние читальни откроются в городских парках 

Вечерняя Москва + ещё 3 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Летние читальни откроются в 11 столичных зонах отдыха в субботу, 1 июня, а в начале июля — еще в одном. Они будут работать все лето по выходным с 12:00 до 18:00. Там москвичи смогут записаться в библиотеку и обменяться книгами на полках буккроссинга.
Читальни разместят в парковых павильонах и шатрах, а читать книги горожане смогут под открытым небом. Такие читальни появятся в саду Баумана, музее-заповеднике «Царицыно», парках «Северное Тушино», «Кузьминки», Таганском, Измайловском и других зонах отдыха.
— В летних читальнях гости парков могут познакомиться с книжными новинками, почитать классику и записаться в библиотеку. А еще в течение сезона в них будут проводиться бесплатные лекции, мастер-классы, спектакли, интеллектуальные игры и познавательные квесты, — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
В летней читальне Воронцовского парка по выходным будут проходить литературные чтения, в парке «Красная пресня» — занятия по риторике и английскому языку. Также посетителей ждут интеллектуальные викторины, мастер-классы и квесты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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Новости Москвы , Наталья Сергунина
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