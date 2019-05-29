Продажу алкоголя ограничат в Москве 12 июня

Продажа крепких алкогольных продукции и напитков в стеклянной таре будет ограничена в местах проведения массовых мероприятий в Москве 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Кроме того, продажу алкоголя должны ограничить магазины, кафе и рестораны, расположенные рядом с местами массовых гуляний. Эта мера необходима, чтобы предотвратить случаи травматизма, а также предупредить противоправные действия в местах празднования, передает ТАСС.

День России стал праздничным с 1992 года.