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Продажу алкоголя ограничат в Москве 12 июня 

Вечерняя Москва + ещё 4 4 часа назад
Фото: Кирилл Зыков / АГН "Москва"
Продажа крепких алкогольных продукции и напитков в стеклянной таре будет ограничена в местах проведения массовых мероприятий в Москве 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Кроме того, продажу алкоголя должны ограничить магазины, кафе и рестораны, расположенные рядом с местами массовых гуляний. Эта мера необходима, чтобы предотвратить случаи травматизма, а также предупредить противоправные действия в местах празднования, передает ТАСС.
День России стал праздничным с 1992 года.
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Новости Москвы , ИТАР-ТАСС , Москва
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