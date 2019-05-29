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В парках Москвы летом пройдет более 7,6 тысяч мероприятий 

Мир24 3 часа назад
К летнему сезону парки Москвы подготовили обширную программу: всего пройдет 7,6 тыс. культурных мероприятий. Сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.
Запланированы 240 крупных культурно-массовых мероприятия; более 2 тыс. 460 локальных фестивалей (спортивные, музыкальные, гастрономические); более 1 тыс. 350 лекториев и семинаров; а также 1 тыс. 867 концертов.
Кроме того, москвичей и гостей столицы ждут 370 выступлений уличных артистов; 939 киносеансов; 226 фотовыставок.
Ожидается, что летом этого года парки столицы посетят 90,6 млн человек. Для гостей будут работать: 34 футбольных поля; 24 танцплощадки; 14 лодочных станций; 14 кинотеатров; 25 зон отдыха у воды; 202 детские и 285 спортивных площадок; 53 сцены; 13 веревочных парков; 14 скейт-парков; 129 павильонов проката; 23 фонтана; 79 км велодорожек; 15 собачьих площадок; 364 туалетных модуля.
1 июня в московских парках отметят День защиты детей; 31 мая-2 июня — отпразднуют пятилетие проекта «Активный гражданин»; 12 июня — День России; 25 июня — День молодежи; 22 августа — День российского флага. Кроме того, в августе в парках столицы пройдет фестиваль «Московский джем».
Ранее сообщалось, что первого июня в Москве стартует восьмой сезон проекта «Йога в парках». Все занятия будут бесплатными. За обучение оздоровительным практикам будут отвечать 150 сертифицированных инструкторов. Специалисты подберут программу и для новичков, и для тех, кто уже занимался йогой. На занятия необходимо приходить со своим ковриком и в удобной одежде.
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Новости Москвы , Видео , Правительство Москвы , АГН "Москва" , Москва
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