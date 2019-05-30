Фестиваль «Интермузей» открылся в Москве

Открытие XXI Международного фестиваля "Интермузей", который объединяет более 400 музеев из России и других стран, состоялось в четверг в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве . В церемонии приняли участие советник президента РФ по культуре Владимир Толстой и статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Алла Манилова

"Дорогие друзья, дорогие боевые музейные товарищи, замечательный праздник "Интермузей" — время, когда можем собраться вместе, потому что в течение года все музейщики очень напряженно работают и встречаться получается не всегда. "Интермузей" такая площадка, где мы можем собраться и пообщаться несколько дней все вместе и прекрасный способ и возможность рассказать о своих достижениях", — сказал Толстой.

Он зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина участникам, организаторам и гостям фестиваля. В приветствии глава государства отметил, что "Интермузей" считается авторитетной творческой и экспертной площадкой для плодотворного общения специалистов.

Манилова также поздравила собравшихся с праздником. "Это настоящий праздник музейного единения, праздник для всех людей, которые не представляют своей жизни без музеев, без того, чтобы прикоснуться к нашему наследию великому", — сказала она и подчеркнула, что в мире нет аналогов этому мероприятию.

Статс-секретарь напомнила, что в этом году фестиваль вновь вернулся в "Манеж". В прошлом году "Интермузей" проходил на ВДНХ. "Мы сделали несколько новых акцентов, и главный из них — это, конечно, очевидный разворот "Интермузея" в сторону регионов. Безусловно, этот тренд очень сильно поддерживается Союзом музеев России, это очень важное направление", — сказала Манилова.

Также, отметила она, на площадке фестиваля представлены новые музеи — 50 новых музеев в 22 регионах.

Интермузей-2019

Тема фестиваля в этом году — "Диалог профессионалов". Традиционно в "Интермузее" участвуют регионы-партнеры. В этом году это Москва, Московская область и Республика Коми. На объединенном стенде Москвы будет представлено 40 федеральных, городских и частных музеев столицы.

Основу экспозиции составят презентации передовых проектов федеральных музеев, среди которых комплексы в Калининграде, Севастополе, Владивостоке и Кемерове, а также Музей военной формы одежды Российского военно-исторического общества , Ржевский мемориал советскому солдату в Тверской области, музейный квартал в Феодосии, Музей Рерихов на ВДНХ, передвижной выставочный проект "Сокровища музеев России" и др.

О фестивале

Ежегодный фестиваль "Интермузей" проводится с 1999 года. Авторами идеи стали главный редактор журнала "Мир музея" Юрий Пищулин и деятель культуры Татьяна Кибальчич. Первый фестиваль проходил под девизом "Музеи — третьему тысячелетию" и собрал 178 организаций в "Экспоцентре". За эти годы "Интермузей" проходил на ВДНХ, в Центральном доме художника, в "Манеже", а в 2002 году — в Санкт-Петербурге.

В 2018 году фестиваль проходил на ВДНХ 31 мая — 3 июня, его посетили почти 48 тыс. человек. В 2019 году "Интермузей" вновь вернулся в "Манеж".

Генеральным медиапартнером "Интермузея" выступает информационное агентство ТАСС.