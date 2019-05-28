Жители еще четырех районов Москвы обсудили проекты кварталов реновации

Собрания жителей по обсуждению кварталов реновации состоялись во вторник еще в четырех районах Москвы — Алтуфьевском, Бабушкинском, Люблино и Покровском-Стрешневе. Об этом сообщается на сайте Стройкомплекса Москвы.

"При создании проектов мы старались опираться на реальные потребности москвичей. Для этого мы не только консультировались с представителями различных департаментов, в том числе здравоохранения и образования, но и изучали комментарии жителей, опубликованные в социальных сетях и СМИ. В результате в проекты были включены именно те объекты, которых не хватало тому или иному району", — приводятся в сообщении слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

В нем уточняется, что после собрания жителей еще в течение семи дней свои замечания можно будет направить в окружные градостроительные комиссии в письменном виде или по электронной почте. Все предложения, собранные во время публичных слушаний, будут переданы проектировщикам для внесения корректировок. "После проработки замечаний и внесения в проект корректировок авторы смогут приступить к планированию этапов реализации проекта с указанием дат и адресов", — отметила Княжевская.

Третья волна публичных слушаний, касающаяся упомянутых четырех проектов, стартовала в Москве 14 мая, когда соответствующие документы были опубликованы на сайтах префектур. С 20 по 27 мая в районах-участниках слушаний, а также в информационном центре реновации по адресу 2-я Брестская, дом 6 были открыты экспозиции, где на планах и визуализациях жители могли ознакомиться со всеми деталями планировки.

На сегодняшний день жители обсудили уже 12 проектов кварталов реновации. Как сообщалось ранее, первые публичные слушания по ним стартовали в конце марта в районах Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Северное Тушино, Митино и Метрогородок. Следующие публичные слушания прошли в районах Бутырский, Бирюлево Восточное, Восточное Измайлово, Люблино и Свиблово. До конца года такие мероприятия пройдут по всем 89 проектам планировок территорий по программе реновации.