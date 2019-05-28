Москвичи смогут читать следы 

28 мая экологический центр «Битцевский лес» открыл очередной выездной сезон кружка любителей природы «Следопыт». Занятие прошло в Измайлове.
Посвящено занятие было деревьям и кустарникам средней полосы России. Профессиональный лесопатолог Денис Хотин рассказал неравнодушным к окружающей среде москвичам, как учиться узнавать и отличать друг от друга окружающие нас растения, а также о свойственных им заболеваниях.
Сам кружок «Следопыт» открылся пять лет назад. Его автором и идейным вдохновителем стал профессиональный биолог, зоолог Владимир Потанский. Формат занятий рассчитан на взрослую аудиторию и на момент появления был единственным в своем роде у Мосприроды.
Занятия ориентированы на людей, интересующихся окружающей средой. В силу жизненных обстоятельств они работают в офисе и не могут часто выезжать за город или не имеют единомышленников в таком увлечении. Встречи этих энтузиастов проходят раз в неделю — по вторникам.
Юлия Чижова, начальник экоцентра «Битцевский лес» ГПБУ «Мосприрода»:
— Возможность заниматься природой в городе у взрослых людей довольно ограничена. Есть выставки и кинопоказы, но места, куда можно приходить еженедельно и узнавать что-нибудь новое об окружающей среде, найди довольно проблематично. Кружок «Следопыт» не предполагает массового участия. В среднем в нем задействованы около 10–12 человек. Их состав время от времени меняется.