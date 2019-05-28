Москвичи смогут читать следы

28 мая экологический центр «Битцевский лес» открыл очередной выездной сезон кружка любителей природы «Следопыт». Занятие прошло в Измайлове.

Посвящено занятие было деревьям и кустарникам средней полосы России . Профессиональный лесопатолог Денис Хотин рассказал неравнодушным к окружающей среде москвичам, как учиться узнавать и отличать друг от друга окружающие нас растения, а также о свойственных им заболеваниях.

Сам кружок «Следопыт» открылся пять лет назад. Его автором и идейным вдохновителем стал профессиональный биолог, зоолог Владимир Потанский. Формат занятий рассчитан на взрослую аудиторию и на момент появления был единственным в своем роде у Мосприроды.

Занятия ориентированы на людей, интересующихся окружающей средой. В силу жизненных обстоятельств они работают в офисе и не могут часто выезжать за город или не имеют единомышленников в таком увлечении. Встречи этих энтузиастов проходят раз в неделю — по вторникам.

Юлия Чижова, начальник экоцентра «Битцевский лес» ГПБУ «Мосприрода»: