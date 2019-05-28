Жителям столицы помогут подобрать спортивную секцию

29 мая в Гостином Дворе открывается Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России ». В течение трех дней на нем выступят эксперты в области здравоохранения, демографии, образования и экологии.

Как следует из названия форума, главная его цель — продемонстрировать возможности создания в любом городе и поселении страны такой среды, в которой бы ведению здорового образа жизни ничего не препятствовало. Помимо этого, ведущие медицинские компании страны представят на мероприятии свои новейшие разработки, включающие в себя специальные программы по профилактике, лечению и реабилитации пациентов.

— С 2003 года мы настойчиво и целенаправленно говорим о необходимости создания дружественного здоровью пространства. Мы настаивали на том, что здоровый образ жизни — сфера, выходящая далеко за рамки компетенции здравоохранения. Сегодня наконец под эти направления нацпроектов появились деньги. И есть большая вероятность, что они реально послужат формированию инфраструктуры правильного образа жизни, — сказал вице-президент Лиги здоровья нации Виктор Антюхов.

Много внимания на форуме уделяется деятельности столичных властей . Департамент спорта представит свою программу «Помощь родителям в выборе вида спорта для ребенка». На этом стенде посетителям предложат пройти специальное комплексное тестирование, в которое входят антропометрическое и психофизиологическое обследования. Они помогают определить, в какую секцию следует записать детей.

На мероприятии будут работать и выездные отделения различных клиник. На стенде Национального исследовательского центра имени Бакулева гости смогут проверить свое сердце. А Центр питания и биотехнологии поможет человеку правильно оценить соотношение жировой прослойки и мышечной массы и при помощи врача-диетолога выработать оптимальный рацион, который поможет поддержать здоровье в оптимальном для организма состоянии.