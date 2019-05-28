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Жителям столицы помогут подобрать спортивную секцию 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
29 мая в Гостином Дворе открывается Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России». В течение трех дней на нем выступят эксперты в области здравоохранения, демографии, образования и экологии.
Как следует из названия форума, главная его цель — продемонстрировать возможности создания в любом городе и поселении страны такой среды, в которой бы ведению здорового образа жизни ничего не препятствовало. Помимо этого, ведущие медицинские компании страны представят на мероприятии свои новейшие разработки, включающие в себя специальные программы по профилактике, лечению и реабилитации пациентов.
— С 2003 года мы настойчиво и целенаправленно говорим о необходимости создания дружественного здоровью пространства. Мы настаивали на том, что здоровый образ жизни — сфера, выходящая далеко за рамки компетенции здравоохранения. Сегодня наконец под эти направления нацпроектов появились деньги. И есть большая вероятность, что они реально послужат формированию инфраструктуры правильного образа жизни, — сказал вице-президент Лиги здоровья нации Виктор Антюхов.
Много внимания на форуме уделяется деятельности столичных властей. Департамент спорта представит свою программу «Помощь родителям в выборе вида спорта для ребенка». На этом стенде посетителям предложат пройти специальное комплексное тестирование, в которое входят антропометрическое и психофизиологическое обследования. Они помогают определить, в какую секцию следует записать детей.
На мероприятии будут работать и выездные отделения различных клиник. На стенде Национального исследовательского центра имени Бакулева гости смогут проверить свое сердце. А Центр питания и биотехнологии поможет человеку правильно оценить соотношение жировой прослойки и мышечной массы и при помощи врача-диетолога выработать оптимальный рацион, который поможет поддержать здоровье в оптимальном для организма состоянии.
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