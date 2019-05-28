Расписание поездов большого кольца МЖД изменится из-за ремонтных работ

Расписание электричек Большого кольца Московской железной дороги изменится со 2 по 10 июня из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

Специалисты проведут плановые ремонтно-путевые работы на участке Блок-пост 329 км — Усады Окружные. Рабочие заменят рельсошпальную решетку. Планируется отремонтировать около 11 километров пути.

Отметим, что на время работ движение поездов будет организовано по соседнему пути. В связи с этим изменится расписание некоторых пригородных поездов, сообщает Агентство городских новостей «Москва».