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Расписание поездов большого кольца МЖД изменится из-за ремонтных работ 

Вечерняя Москва + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Расписание электричек Большого кольца Московской железной дороги изменится со 2 по 10 июня из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.
Специалисты проведут плановые ремонтно-путевые работы на участке Блок-пост 329 км — Усады Окружные. Рабочие заменят рельсошпальную решетку. Планируется отремонтировать около 11 километров пути.
Отметим, что на время работ движение поездов будет организовано по соседнему пути. В связи с этим изменится расписание некоторых пригородных поездов, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
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Новости Москвы , АГН "Москва"
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