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«Не предсказывал я торнадо»: климатолог опроверг свое заявление об угрозе торнадо в Москве 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Климатолог Владимир Семенов объяснил, что имел в виду, когда ранее предупреждал о возможном появлении торнадо и смерчей в Москве. Об этом сообщил сайт «Царьград».
Заместитель директора Института физики атмосферы имени А. Обухова Российской академии наук (РАН), климатолог Владимир Семенов отметил, что не давал никаких предсказаний о грядущих в Москве природных катаклизмах.
«Бояться не нужно. Не предсказывал я торнадо в ближайшее время. Лишь сказал о том, что, когда период жаркой погоды прекращается из-за вторжения прохладной холодной воздушной массы, такая перемена погоды благоприятствует формированию таких опасных погодных явлений, как шквалы и смерчи», — объяснил специалист.
При этом он подчеркнул, что возникновение в российской столице смерчей мало вероятно из-за отсутствия необходимых условий.
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Новости Москвы , Погода , Владимир Семенов , РАН , Москва
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