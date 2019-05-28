«Не предсказывал я торнадо»: климатолог опроверг свое заявление об угрозе торнадо в Москве

Климатолог Владимир Семенов объяснил, что имел в виду, когда ранее предупреждал о возможном появлении торнадо и смерчей в Москве . Об этом сообщил сайт «Царьград». Заместитель директора Института физики атмосферы имени А. Обухова Российской академии наук (РАН), климатолог Владимир Семенов отметил, что не давал никаких предсказаний о грядущих в Москве природных катаклизмах. «Бояться не нужно. Не предсказывал я торнадо в ближайшее время. Лишь сказал о том, что, когда период жаркой погоды прекращается из-за вторжения прохладной холодной воздушной массы, такая перемена погоды благоприятствует формированию таких опасных погодных явлений, как шквалы и смерчи», — объяснил специалист. При этом он подчеркнул, что возникновение в российской столице смерчей мало вероятно из-за отсутствия необходимых условий.