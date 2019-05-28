В Москве открылся Музей русского зарубежья

Музей русского зарубежья открылся в Москве на базе Дома русского зарубежья имени А. Солженицына, передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня мы с вами открываем готовый музей с оборудованием, с экспозицией, со всеми необходимыми возможностями для его полноценного существования… По самым скромным оценкам мы ожидаем, что уже в этом году сюда придут около ста тысяч человек", — рассказал на церемонии открытия Кибовский.

Постоянная экспозиция Дома русского зарубежья имени Солженицына "Русское зарубежье. Пути и судьбы" посвящена истории русской эмиграции. Она расположится на двух этажах нового четырехэтажного здания. Первый этаж посвящен теме "В послании: русская эмиграция — миру", второй — "В изгнании: первая волна русской эмиграции".

Открывается экспозиция предысторией русской эмиграции. Посетители узнают о разных этапах становления пореволюционной русской эмиграции, ее становлении и развитии. В этом им помогут музейные реликвии, архивные документы, типологические объекты, инсталляции, мультимедийный контент, видео— и аудиопрограммы. Гости узнают историю знаменитого "Философского парохода", увидят предметы, выставляемые в рамках музейного пространства впервые, среди которых фрагмент вязаного пледа, принадлежавшего цесаревичу Алексею, фотоальбом с легендарной яхты "Штандарт" из семьи Боткиных, подлинные рисунки будущего императора Александра II форм одежды русской гвардии эпохи и многое другое.

Всего в музее представлено более 1,2 тысячи подлинных экспонатов, переданных в дар Дому русского зарубежья русскими эмигрантами "первой волны" или их потомками.

Отдельная витрина посвящена работе Солженицына по сохранению наследия русской эмиграции.