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Названы самые опасные районы Москвы 

Мослента + ещё 5 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Пресненский район стал самым криминальным районом Москвы по итогам 2018 года. Это следует из рейтинга столичных районов по безопасности, подготовленного агентством «Москва».
Как отмечается, в прошлом году там было зарегистрировано 2846 преступлений — на 11 больше, чем в 2017-м. Вторую строчку рейтинга занял Басманный район (2490 преступлений) и Марьино (2421 преступление). В пятерке также оказались Таганский и Даниловский районы.
Меньше всего преступлений было зарегистрировано в Восточном районе столицы — всего 152 случая. Также одними из самых безопасных были признаны Молжаниновский район, Внуково, Метрогородок и ряд поселений на территории Новой Москвы.
В марте были названы районы Москвы с самым грязным воздухом. Сообщалось, что наибольшая загазованность из-за большого транспортного потока отмечается в районе Садового кольца, в частности на Таганской площади и на Якиманке. Плохие показатели регистрировались также на северо-западе Красногорска, где находится «Крокус Сити Холл», и на Каширском шоссе.
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Новости Москвы , Международный аэропорт Внуково , АГН "Москва" , Москва
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