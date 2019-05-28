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Девять предприятий Москвы подтвердили статус промышленных комплексов 

Агентство «Москва» + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Девять предприятий Москвы подтвердили статус промышленных комплексов. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.
«Сразу девять производственных компаний столицы смогли подтвердить ранее присвоенный статус столичного промышленного комплекса: «Царицыно», «Аэроэлектромаш», «Черкизовский мясоперерабатывающий завод», «СЕРВЬЕ РУС», «КБК Черемушки», «БРПИ», «НПО «Алмаз», «Вимм-Билль-Данн», МТЗ ТРАНСМАШ», — говорится в сообщении.
Как отметил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, многие московские предприятия уже не первый год подтверждают статус промышленного комплекса.
«Это напрямую свидетельствует о том, что программа правительства Москвы по поддержке производственных предприятий действительно работает и востребована бизнесом. Компании получают льготы, и существенная экономия финансовых средств позволяет модернизировать линии, строить новые объекты и так далее. К примеру, девять столичных предприятий, подтвердивших статус промкомплексов, инвестировали в общей сложности более 4 млрд руб. в реконструкцию, современное оборудование и запуск производств — и это цифра только за 2018 г. А на ближайшие пять лет объем запланированных инвестиций превышает 26 млрд руб.», — заявил В. Ефимов.
Вице-мэр отметил, что на сегодняшний день в столице специальный статус промышленного комплекса получили 45 предприятий, где в общей сложности создано порядка 50 тыс. рабочих мест, а объем инвестиций за пять лет составил более 30 млрд руб.
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Новости Москвы , Владимир Ефимов , НПО "Алмаз" , Правительство Москвы , Москва , Черемушки
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