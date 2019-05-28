Девять предприятий Москвы подтвердили статус промышленных комплексов

Девять предприятий Москвы подтвердили статус промышленных комплексов. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

«Сразу девять производственных компаний столицы смогли подтвердить ранее присвоенный статус столичного промышленного комплекса: «Царицыно», «Аэроэлектромаш», «Черкизовский мясоперерабатывающий завод», «СЕРВЬЕ РУС», «КБК Черемушки», «БРПИ», «НПО «Алмаз», «Вимм-Билль-Данн», МТЗ ТРАНСМАШ», — говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов , многие московские предприятия уже не первый год подтверждают статус промышленного комплекса.

«Это напрямую свидетельствует о том, что программа правительства Москвы по поддержке производственных предприятий действительно работает и востребована бизнесом. Компании получают льготы, и существенная экономия финансовых средств позволяет модернизировать линии, строить новые объекты и так далее. К примеру, девять столичных предприятий, подтвердивших статус промкомплексов, инвестировали в общей сложности более 4 млрд руб. в реконструкцию, современное оборудование и запуск производств — и это цифра только за 2018 г. А на ближайшие пять лет объем запланированных инвестиций превышает 26 млрд руб.», — заявил В. Ефимов.

Вице-мэр отметил, что на сегодняшний день в столице специальный статус промышленного комплекса получили 45 предприятий, где в общей сложности создано порядка 50 тыс. рабочих мест, а объем инвестиций за пять лет составил более 30 млрд руб.