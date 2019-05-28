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В Москве нет программы для полной замены «пушащих» тополей, заявили власти 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Действующей программы, нацеленной на полную замену "пушащих" тополей на другие виды деревьев, в Москве нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.
"В настоящее время в Москве нет действующей программы, нацеленной на полную замену "пушащих" тополей. Однако если тополь погиб, то на его месте иногда высаживают другие породы деревьев: клен остролистный, липа, каштан, также используются виды "непушащих" тополей — это тополь берлинский, белый, китайский", — отметили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что большая часть московских тополей высаживалась до середины прошлого века в уличных линейных посадках, скверах, парках и лесопарках. Чтобы бороться с тополиным пухом, коммунальные службы производят глубокую обрезку, а также не высаживают "пушащие" виды — бальзамический, душистый, советский, лавролистный.
"Необходимо отметить, что тополь является быстрорастущей породой, за короткое время дает большой объем фитомассы, устойчив к пыли и загазованности, прекрасно очищает воздух, обладает фитонцидными свойствами. В городских посадках в основном представлен тополь бальзамический. Вместе с тем, тополя имеют несколько недостатков, к которым относятся выделение пуха, недолговечность и подверженность заражению рядом грибов", — добавили в пресс-службе.
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Новости Москвы , РИА Новости , Москва
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