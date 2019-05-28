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Парковки и два новых сквера появятся в районе Остоженки в Москве 

ТАСС + ещё 6 5 часов назад
Фото: sobyanin.ru
Благоустройство улицы Остоженки, в рамках которого на ней и в прилегающих переулках появятся новые скверы и парковки, планируют провести текущим летом. Об этом во вторник написал мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
"В течение летних месяцев на Остоженке и в прилегающих к ней переулках будут сделаны качественные тротуары и установлены новые фонари.
После благоустройства одной из главных точек притяжения на Остоженке станет обновленный сквер перед Московским государственным лингвистическим университетом. Еще один новый сквер будет разбит на месте парковки между Мансуровским и Еропкинским переулками", — сообщил градоначальник.
Кроме того, по его словам, в Мансуровском и Кропоткинском переулках планируется создать парковочные карманы для машин и зоны отдыха со скамейками. В рамках благоустройства пройдут и работы по озеленению — на Остоженке будет высажено более 100 новых деревьев и кустарников. Собянин добавил, что благоустройство Остоженки не затронет ее транзитную функцию.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Москва
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