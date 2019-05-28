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Более 900 московских ресторанов подготовили специальное меню к «Рыбной неделе» 

ТАСС 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Жители и гости столицы смогут попробовать специальные дегустационные сеты и блюда из рыбы в более чем 900 московских ресторанах и кафе в дни проведения фестиваля "Рыбная неделя". Об этом сообщили во вторник ТАСС в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
"Фестиваль "Рыбная неделя" поддержали более 900 московских ресторанов и кафе. Одни расскажут о фестивальной программе своим посетителям, другие предложат специальные дегустационные сеты или введут в свое меню новые рыбные позиции, третьи побалуют посетителей скидками на блюда из рыбы и морепродуктов", — говорится в сообщении.
По сниженной цене можно будет попробовать паштет из мидий грея и запеченный луфарь с томатами, карпаччо из олюторской сельди с запеченным картофелем и брусникой, фиш-н-чипс из трески с чернилами каракатицы, строганину из муксуна, сугудай из нельмы, тартар из дикого лосося и краба с авокадо, стейк из черного палтуса, маринованный с мятой и сладким соусом чили, стейк из дикого лосося. Гости фестиваля смогут угоститься скумбрией гриль, обжаренной с лимоном, таежной ухой, лососем с лечо из сладких перцев, гратеном из судака в сливочном соусе и диким сибасом, запеченным на углях.
Гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" проводится в Москве в пятый раз. Праздник идет на семи площадках с 24 мая и продлится до 2 июня.
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