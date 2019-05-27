Синоптики прогнозируют аномальную жару на этой неделе: 28-29 мая в столице ожидается 32 градусов при средней температуре 22-24 градуса. В эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» врачи рассказали, как избежать неприятных последствий при встрече с солнцем.
Подробности в видеосюжете «ВМ»:
Надежда Вищипанова косметолог «Frau Klinik» призвала защищать открытые участки кожи и снизить использование декоративной косметики:
— В жару мы боимся загрязнения пор, поэтому нужно использовать меньше косметики, тональных средств. С потом выделяются бактерии, не надо пользоваться маскирующими средствами, чтобы не возникали воспаления. Если вы вспотели, надо умыться с очищающим средством. Использовать защитные крема, чтобы не обгореть. Они защищают кожу от избыточного излучения.
Врач-терапевт неотложной помощи, автор книги «Пока едет „Скорая“ Андрей Звонков считает, что жаркая погода не станет помехой хорошо подготовленному жителю столицы:
— Главное — закупиться минеральной водой и не паниковать. Не ходить по солнцу без головного убора, искать тень, если вы работаете на улице. Одежда должна быть хлопчатобумажной или льняной. Надо не только пить воду, но и поливать на голову, охлаждать себя. Соли с потом выходят, их надо восстанавливать. Следите за своим электролитным балансом, — отметил врач-терапевт.
По его словам, в зоне риска — люди, страдающие атросклерозом сосудов:
— Кровь сгущается, отсюда угроза развития инсультов, инфарктов. Повышение давления говорит об обезвоживании — почкам не хватает кислорода, вода нужна. С потом теряется много калия, его надо восстанавливать минеральными водами.
Звонков напомнил признаки надвигающегося теплового удара:
— Головокружение, мушки летают, это предвестники обморока — спрячьтесь в тень, полежите с приподнятыми ногами, полейте грудь и голову водой. Звоните в скорую. Тяжелая форма теплового удара — потеря сознания, пострадавшему в таком случае приходится ставить капельницу, спровоцировать плохое самочувствие может гипогликемия, поэтому носите с собой перекус.