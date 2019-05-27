Врачи рассказали москвичам, как пережить аномальную жару

Синоптики прогнозируют аномальную жару на этой неделе: 28-29 мая в столице ожидается 32 градусов при средней температуре 22-24 градуса. В эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» врачи рассказали, как избежать неприятных последствий при встрече с солнцем.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Надежда Вищипанова косметолог «Frau Klinik» призвала защищать открытые участки кожи и снизить использование декоративной косметики:

— В жару мы боимся загрязнения пор, поэтому нужно использовать меньше косметики, тональных средств. С потом выделяются бактерии, не надо пользоваться маскирующими средствами, чтобы не возникали воспаления. Если вы вспотели, надо умыться с очищающим средством. Использовать защитные крема, чтобы не обгореть. Они защищают кожу от избыточного излучения.

Врач-терапевт неотложной помощи, автор книги «Пока едет „Скорая“ Андрей Звонков считает, что жаркая погода не станет помехой хорошо подготовленному жителю столицы:

— Главное — закупиться минеральной водой и не паниковать. Не ходить по солнцу без головного убора, искать тень, если вы работаете на улице. Одежда должна быть хлопчатобумажной или льняной. Надо не только пить воду, но и поливать на голову, охлаждать себя. Соли с потом выходят, их надо восстанавливать. Следите за своим электролитным балансом, — отметил врач-терапевт.

По его словам, в зоне риска — люди, страдающие атросклерозом сосудов:

— Кровь сгущается, отсюда угроза развития инсультов, инфарктов. Повышение давления говорит об обезвоживании — почкам не хватает кислорода, вода нужна. С потом теряется много калия, его надо восстанавливать минеральными водами.

Звонков напомнил признаки надвигающегося теплового удара: