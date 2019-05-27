Около 15 млн рублей планируют выделить на установку памятного знака ЧМ-2018 в Москве

Члены комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме рекомендовали установить памятный знак чемпионата мира по футболу на стадионе "Лужники" и на Никольской улице. Стоимость объекта, по предварительным данным, составит 15 млн рублей.

"Никто не возражает против установки памятного знака, отражающего эти события

Также у нас поступило два предложения по локации — на улице Никольской и на территории "Лужников", у которых разные архитектурно-художественные требования. Есть предложение поддержать оба варианта, то есть установить один памятный знак, состоящий из двух частей. Предварительная сумма расходов составит 15 млн рублей", — сказал председатель комиссии Игорь Воскресенский.

Предложение об установке знака поступило от руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова . Установка пройдет за счет средств бюджета города на условиях открытого творческого конкурса.

Воскресенский пояснил, что решение комиссии носит рекомендательный характер. При положительном решении профильной комиссии парламента вопрос установки знака будет вынесен на рассмотрение Мосгордумы.

Чемпионат мира проходил на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Улица Никольская стала местом притяжения и общения футбольных болельщиков со всего мира.