Уток на Черкизовском пруду отловят и поселят в в соседнем водоеме

На Черкизовском пруду спасатели орнитологи помогают местным жителям — утке с утятами — выбраться из водоема, поскольку тот реконструируют и спускают воду.

По словам журналиста телеканала «Москва 24», в пруду есть два утиных семейства:

— Недавно сюда прилетел селезень, который стал гонять птенцов. Спасатели разворачивают сети, чтобы поймать водоплавающих, — отметил журналист Александр Агеев.

Орнитологи используют сачки с прорезиренной сеткой, которой ловят уток. Уток могут отвезти на Измайловский пруд, но если родители улетят, то утят отправят в Московский зоопарк.

Реконструкция водоема проходит по просьбам местных жителей.

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