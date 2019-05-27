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Уток на Черкизовском пруду отловят и поселят в в соседнем водоеме 

Вечерняя Москва 7 часов назад
Фото: РИА Новости
На Черкизовском пруду спасатели орнитологи помогают местным жителям — утке с утятами — выбраться из водоема, поскольку тот реконструируют и спускают воду.
По словам журналиста телеканала «Москва 24», в пруду есть два утиных семейства:
— Недавно сюда прилетел селезень, который стал гонять птенцов. Спасатели разворачивают сети, чтобы поймать водоплавающих, — отметил журналист Александр Агеев.
Орнитологи используют сачки с прорезиренной сеткой, которой ловят уток. Уток могут отвезти на Измайловский пруд, но если родители улетят, то утят отправят в Московский зоопарк.
Реконструкция водоема проходит по просьбам местных жителей.
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