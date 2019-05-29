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Власти Москвы назвали причину масштабного сбоя на Солнцевской линии 

Рамблер + ещё 9 54 минуты назад
Фото: Пресс-служба Московского метрополитена
Тысяча человек застряли в поездах на Солнцевской линии метро Москвы из-за «человеческого фактора», заявил в эфире радио «Говорит Москва» глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.
Инцидент на Солнцевской линии произошел вечером 21 мая — три поезда остановились в перегоне, около тысячи пассажиров сумели покинуть их только три часа спустя.
В тот же день в пресс-службе метрополитена назвали «основной» причиной ЧП потерю напряжения в контактном рельсе, а «рассматриваемыми» — неисправность токоприемника поезда или контактного рельса. Уточнить причину было обещано через семь дней.
«Как всегда есть человеческий фактор. Во многом причина вот эта», — заявил Ликсутов сегодня.
Начальник департамента транспорта Москвы выразил уверенность, что руководство подземки накажет за произошедшее не только «какого-то человека, который ходил и что-то не дописал», но «выводы будут сделаны и по руководящему составу метрополитена».
Комментарии1
Новости Москвы , Происшествия , Максим Ликсутов , Правительство Москвы , Радиостанция "Говорит Москва" , Москва
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