Власти Москвы назвали причину масштабного сбоя на Солнцевской линии

Тысяча человек застряли в поездах на Солнцевской линии метро Москвы из-за «человеческого фактора», заявил в эфире радио «Говорит Москва» глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов

Инцидент на Солнцевской линии произошел вечером 21 мая — три поезда остановились в перегоне, около тысячи пассажиров сумели покинуть их только три часа спустя.

В тот же день в пресс-службе метрополитена назвали «основной» причиной ЧП потерю напряжения в контактном рельсе, а «рассматриваемыми» — неисправность токоприемника поезда или контактного рельса. Уточнить причину было обещано через семь дней.

«Как всегда есть человеческий фактор. Во многом причина вот эта», — заявил Ликсутов сегодня.

Начальник департамента транспорта Москвы выразил уверенность, что руководство подземки накажет за произошедшее не только «какого-то человека, который ходил и что-то не дописал», но «выводы будут сделаны и по руководящему составу метрополитена».