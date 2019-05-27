«Уха всех морей»: на фестивале «Рыбная неделя» приготовят 100 литров супа

В этом году на «Рыбной неделе» приготовят «уху всех морей». 100 литров, или 500 порций супа сварят из рыбы, привезенной из разных российских регионов. Одно из самых ярких и ожидаемых событий фестиваля пройдет 28 мая на площади Революции.

В состав блюда войдут крымская барабулька, океаническая горбуша с Камчатки, омуль с Ямала, судак и щука из Астраханской области , балтийский окунь и треска, которую ловят в Атлантическом и Северном Ледовитом океанах. Также привезут терпуг. Эту рыбу добывают в Охотском, Японском и Беринговом морях.

Традиционный мастер-класс по приготовлению «большой» ухи проведет телеведущий, автор кулинарного YouTube-канала «Открытая кухня» Сергей Синицын . Посетители узнают, как правильно выбирать и готовить рыбу. Те, кто лучше всех усвоит материал, получат подарок — шеф-повар разыграет годовой запас специй.

Кулинарное шоу начнется в 17:00 и продлится около двух часов. Вести его будет радиоведущий Денис Чудаев.

Расписание кулинарных мастер-классов фестиваля «Рыбная неделя»

Приготовление «большой» ухи стало традицией московских «Рыбных недель». Рецепт блюда каждый раз новый. На фестивале, который проходил в прошлом году, рыбный суп варили из дальневосточных сардин иваси, а в 2016 году — из краба-стригуна и нерки.

«Рыбная неделя» проходит в столице с 24 мая по 2 июня. Прошлой весной гастрономический фестиваль посетили около двух миллионов человек. Они приобрели более 144 тонн рыбы, 71 тысячу банок консервов и 5,5 тысячи устриц.

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