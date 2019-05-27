Парк «Дубки» преобразится

В парке «Дубки» обновят спортивные зоны. Информация об этом размещена на странице «Мой район» социальной сети «ВКонтакте».

«В парке построят каток площадью около 1,5 тысячи квадратных метров, поставят столы для настольного тенниса, оборудуют волейбольные площадки и веревочный парк. Кроме того, будут отремонтированы детские и воркаут-площадки», — говорится в опубликованном сообщении.

Также по просьбе жителей района будут высажены новые деревья и кустарники, будет выстелен газон и обустроены цветники. Основные работы завершат в этом году.