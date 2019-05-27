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Идею вернуть платный приём стеклотары оценили в Мосгордуме 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Инициативу российского правительства возобновить приём у населения стеклотары прокомментировали в Московской городской думе. Там намерены поддержать идею кабмина и организовать платный приём вторсырья в супермаркетах.
Об этом сообщила АГН «Москва» глава комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова.
Если люди сдают стеклотару в пункт приёма, то за это нужно выплачивать деньги. Если мы говорим о раздельном сборе мусора в контейнеры у дома, это другое. В магазин, я думаю, когда сдают через пандомат, то должен быть расчёт сразу, — сказала парламентарий.
Она подчеркнула, что производители стеклянных и пластиковых бутылок тоже могли бы организовать сбор тары на своей территории или открыть специализированные пункты приёма.
Они тоже могут подключаться к решению проблемы. Производитель может заключить договор с организацией, которая будет это делать, а может быть, они создадут ассоциацию такую, — отметила депутат.
Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития РФ должны проработать вопрос обязательного приёма торговыми сетями полимерной и стеклянной тары, писал ранее News.ru.
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Комментарии1
Новости Москвы , Общество , Минпромторг , Мосгордума , Правительство РФ , Минэкономразвития , Минприроды
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