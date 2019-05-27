Идею вернуть платный приём стеклотары оценили в Мосгордуме

Об этом сообщила АГН «Москва» глава комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова.

Если люди сдают стеклотару в пункт приёма, то за это нужно выплачивать деньги. Если мы говорим о раздельном сборе мусора в контейнеры у дома, это другое. В магазин, я думаю, когда сдают через пандомат, то должен быть расчёт сразу, — сказала парламентарий.

Она подчеркнула, что производители стеклянных и пластиковых бутылок тоже могли бы организовать сбор тары на своей территории или открыть специализированные пункты приёма.

Они тоже могут подключаться к решению проблемы. Производитель может заключить договор с организацией, которая будет это делать, а может быть, они создадут ассоциацию такую, — отметила депутат.