Церемония развода пеших и конных караулов пройдет в Кремле 1 июня

В субботу, 1 июня, в Кремле пройдет церемония развода пеших и конных караулов президентского полка, посвященная Международному дню защиты детей, сообщает "Интерфакс".

Красочное представление пройдет в 12:00 на Соборной площади Московского Кремля. В нем примут участие юные воспитанники Кремлевской школы верховой езды.

В исторической парадной форме образца 1812 года они продемонстрируют свое мастерство совместно с опытными всадниками Кавалерийского почетного эскорта президентского полка. Впервые в составе детской группы конного церемониала выступит 12 юных кавалеристов.

Также 1 июня в 16:00 на площадке рядом с СК "Дружба" РУДН состоится церемония развода пеших и конных караулов для детей ФНКЦ имени Дмитрия Рогачева.

Юбилейный, 15-й, сезон церемоний развода пеших и конных караулов открыли в апреле. По традиции, первое выступление военнослужащих Президентского полка прошло на Соборной площади Кремля. Помимо уже известных элементов, в программу включили и новые, под названиями "лабиринт", "ручей" и "часы".