Около 28 тыс. цветов высадят в сквере рядом с Большим театром

ГБУ «Автомобильные дороги» приступило к замене весеннего цветочного оформления цветника рядом с Большим театром на летнее — в сквере у театра высадят около 28 тыс. цветов. Об этом сообщил журналистам начальник дорожного комплекса ГБУ «Автомобильные дороги» Владимир Остроухов.

«Высадка цветов началась сегодня, здесь, в сквере рядом с Большим театром, будет высажено около 28 тыс. цветов, чтобы цветник выглядел как ковер. В частности, высаживается более 14 тыс. бегоний и более 13 тыс. цинерарий, и в итоге получится красный узор на серебряном фоне», — сказал В. Остроухов.

Как уточняет пресс-служба ГБУ «Автомобильные дороги», высадка производится на цветнике площадью 413 кв. м.

Ранее сообщалось, что около 10 млн цветов высадят в Москве в весенне-летний период на балансовых территориях ГБУ «Автомобильные дороги». Самыми крупными объектами цветочного оформления являются цветник у Триумфальной арки, цветник на площади Гагарина, цветник у ТРК «Манеж», озелененная территория НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского, а также сквер у Большого театра.