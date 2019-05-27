Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 28 тыс. цветов высадят в сквере рядом с Большим театром 

Агентство «Москва» + ещё 9 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ГБУ «Автомобильные дороги» приступило к замене весеннего цветочного оформления цветника рядом с Большим театром на летнее — в сквере у театра высадят около 28 тыс. цветов. Об этом сообщил журналистам начальник дорожного комплекса ГБУ «Автомобильные дороги» Владимир Остроухов.
«Высадка цветов началась сегодня, здесь, в сквере рядом с Большим театром, будет высажено около 28 тыс. цветов, чтобы цветник выглядел как ковер. В частности, высаживается более 14 тыс. бегоний и более 13 тыс. цинерарий, и в итоге получится красный узор на серебряном фоне», — сказал В. Остроухов.
Как уточняет пресс-служба ГБУ «Автомобильные дороги», высадка производится на цветнике площадью 413 кв. м.
Ранее сообщалось, что около 10 млн цветов высадят в Москве в весенне-летний период на балансовых территориях ГБУ «Автомобильные дороги». Самыми крупными объектами цветочного оформления являются цветник у Триумфальной арки, цветник на площади Гагарина, цветник у ТРК «Манеж», озелененная территория НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского, а также сквер у Большого театра.
Агентство «Москва»: последние новости
Здание Фряновской мануфактуры Залогиных XVIII-XIX веков отреставрируют в течение пяти лет Режим работы канатной дороги в «Лужниках» изменится 31 мая из-за концерта Bon Jovi Новые пешеходный и транспортный маршруты обустроят у строящейся станции метро «Лухмановская» этим летом
Комментарии
Новости Москвы , Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны подробности нападения в Ставрополе6
Найдены возможные останки балерины Дёминой
Пескова спросили про отставку Суркова35
Познера спросили о способности застрелить Чубайса3
В ракету «Союз» ударила молния86
Видео
00:19
Какая вульгарность. В Сети возмутились танцем Лободы
Шоу-бизнес
00:39
В ракету «Союз» ударила молния
Наука и техника Технологии
03:26
Зеленскому предложили новых «кандидатов» в украинцы
Политика В мире
00:03
Удар молнии в ракету «Союз» попал на видео
Наука и техника Общество
00:54
В Сети сообщили о рождении дочери Лазарева
Шоу-бизнес
00:34
Беспорядки вспыхнули в одесской колонии
Происшествия Другое
01:29
Почти даром: смартфоны Huawei распродают в РФ из-за США
Гаджеты
01:30
Пескова спросили про отставку Суркова
Политика
03:05
Тени пропавших детей появились в Москве
Общество
04:21
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение