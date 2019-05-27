Выставка о модернизме пройдет в Музее архитектуры имени Щусева

Выставка «Пионеры советского модернизма» пройдет с 30 мая в Музее архитектуры имени Алексея Щусева.

Экспозицию посвятили становлению нового стиля в середине 1950-х в Советском Союзе.

Как сообщили на сайте культурного учреждения, специально для выставки разработали архитектурный макет Дворца пионеров.

В музее покажут проекты павильонов Всемирных выставок в Монреале, Москве и Брюсселе.

Кроме того, в экспозицию войдет проект «Новых Черемушек» — первого столичного микрорайона нового типа.

Выставка пройдет по адресу: улица Воздвиженка, дом 5/25.