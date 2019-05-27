Выставка «Пионеры советского модернизма» пройдет с 30 мая в Музее архитектуры имени Алексея Щусева.
Экспозицию посвятили становлению нового стиля в середине 1950-х в Советском Союзе.
Как сообщили на сайте культурного учреждения, специально для выставки разработали архитектурный макет Дворца пионеров.
В музее покажут проекты павильонов Всемирных выставок в Монреале, Москве и Брюсселе.
Кроме того, в экспозицию войдет проект «Новых Черемушек» — первого столичного микрорайона нового типа.
Выставка пройдет по адресу: улица Воздвиженка, дом 5/25.