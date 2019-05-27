Москва опередила российские города-миллионники на 100 лет

Российские города-миллионники в среднем могут догнать Москву по уровню экономического развития только через сто лет. Об этом сообщает Telegram-канал Strelka KB со ссылкой на исследование «Экономика городов-миллионников: право на развитие».

Речь идет об отставании по валовому городскому продукту (ВГП) — этот показатель отражает ценности, созданные на территории города в течение заданного периода. Сумма валовых городских продуктов и продуктов, произведенных вне городов, равна валовому внутреннему продукту (ВВП) страны.

Отмечается, что в случае сохранения динамики развития российских городов на уровне 2010-2017 годов, российские миллионники смогут догнать Москву по уровню подушевого валового продукта примерно через сто лет. Всего в стране 16 городов с населением более миллиона человек. Они делятся на продвинутые города со средним темпом прироста ВГП за указанный период в 1,4 процента и отстающие города с темпом прироста в 0,2 процента. К первой категории относят Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Уфу, Самару и Краснодар, ко второй — Воронеж, Омск, Челябинск, Новосибирск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Пермь, Красноярск, а также Нижний Новгород.

В 2017 году российские города-миллионники обеспечили более 32 процентов ВВП страны, при этом на долю Москвы пришлось более половины этого показателя (54,4 процента), на Санкт-Петербург — чуть более 15 процентов, а на остальные города с населением более миллиона — 30 процентов.

Согласно исследованию, ускорение роста валового продукта напрямую зависит от темпов увеличения объема инвестиций. Однако их доля относительно ВГП в региональных городах-миллионниках, которая в 2010-2014 годах была выше 23 процентов, упала к 2015-2017 годам до 17,6 процента. В Петербурге она снизилась с 17,6 до 15,5 процента. Уровень инвестиций в нестоличных городах составил всего 58 процентов от уровня Москвы. Сообщается, что минимальный уровень инвестиций, необходимый для устойчивого городского развития, находится на уровне 25 процентов ВГП.