Детский сад и учебный блок школы построят в районе Покровское-Стрешнево

Детский сад на 150 мест и учебный блок школы с бассейном планируют построить в районе Покровское-Стрешнево по программе реновации.

Проект планировки микрорайона 16 района Покровское-Стрешнево выставлен на публичные слушания (ПС). 28 мая пройдет собрание участников ПС, на котором жители обсудят с проектировщиками отдельные аспекты застройки и благоустройства, выскажут пожелания и замечания.

— Мы предлагаем организацию жилой застройки по квартальному принципу — разделение внутридворовых территорий и общественных пространств. За счет закрытых для въезда машин дворов будет увеличено пространство для отдыха, — рассказала начальник архитектурно-планировочной мастерской №1 НИ и ПИ Градплан города Москвы Наталия Аленина.

Общая площадь жилых домов, которые собираются возвести в микрорайоне 16, составляет 265,4 тысячи квадратных метров. Первые этажи традиционно будут нежилыми — там разместятся магазины, аптеки и прочие учреждения.

Также проект предполагает строительство детского сада на 150 мест и учебного блока школы на 350 мест с бассейном.