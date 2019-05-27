Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Детский сад и учебный блок школы построят в районе Покровское-Стрешнево 

Вечерняя Москва + ещё 2 7 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Детский сад на 150 мест и учебный блок школы с бассейном планируют построить в районе Покровское-Стрешнево по программе реновации.
Проект планировки микрорайона 16 района Покровское-Стрешнево выставлен на публичные слушания (ПС). 28 мая пройдет собрание участников ПС, на котором жители обсудят с проектировщиками отдельные аспекты застройки и благоустройства, выскажут пожелания и замечания.
— Мы предлагаем организацию жилой застройки по квартальному принципу — разделение внутридворовых территорий и общественных пространств. За счет закрытых для въезда машин дворов будет увеличено пространство для отдыха, — рассказала начальник архитектурно-планировочной мастерской №1 НИ и ПИ Градплан города Москвы Наталия Аленина.
Общая площадь жилых домов, которые собираются возвести в микрорайоне 16, составляет 265,4 тысячи квадратных метров. Первые этажи традиционно будут нежилыми — там разместятся магазины, аптеки и прочие учреждения.
Также проект предполагает строительство детского сада на 150 мест и учебного блока школы на 350 мест с бассейном.
Вечерняя Москва: последние новости
Мосгордума одобрила идею платить гражданам за сдачу стеклотары в супермаркеты Как у Хичкока: орнитолог рассказал, стоит ли бояться агрессивных птиц Победитель аукциона отреставрирует здание мануфактуры XVIII-XIX веков
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Резня в ставропольской редакции: Появилось первое видео23
Уважение и дружба: Посол Германии сделал признание о РФ
Найдены возможные останки балерины Дёминой27
Раскрыта личность устроившего резню в Ставрополе46
«Скандальный» мост в Киеве треснул ещё раз83
Видео
06:27
Не оправдал надежд: Канцлеру Австрии выразили недоверие
Европа В мире
00:46
Резня в ставропольской редакции: Появилось первое видео
Происшествия
00:19
Какая вульгарность. В Сети возмутились танцем Лободы
Шоу-бизнес
00:46
Стали известны подробности нападения в Ставрополе
Происшествия Криминал
03:16
«Узурпация» власти: На Порошенко завели новое дело
В мире Конфликты
05:22
Познера спросили о способности застрелить Чубайса
Общество
00:35
В ракету «Союз» ударила молния
Наука и техника Технологии
06:11
«Указы отменять нельзя»: На Зеленского подали в суд
Украина В мире
00:29
Беглов и Матвиенко возложили цветы к Медному всаднику
Политика
03:26
Зеленскому предложили новых «кандидатов» в украинцы
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение