В «Сколкове» пройдет конференция Startup Village 

VII Международная конференция для технологических предпринимателей Startup Village пройдет в инновационном центре "Сколково" 29 и 30 мая, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Запланировано около 150 сессий, охватывающих различные сферы технологического бизнеса. В конференции примут участие более 15 тысяч человек.
На мероприятии под названием Startup Bazaar будут презентованы инновационные бизнес-проекты. Столичные власти презентуют 10 стартапов в сфере торговли, транспорта, образования и других.
На дискуссии "Региональные особенности развития экосистемы инноваций: как закрыть городские и корпоративные потребности в инновационных разработках?" гости обсудят инфраструктуру для предпринимателей.
Стенд Правительства Москвы представит крупнейшее в России соревнование разработчиков — городской хакатон Urban.Tech.Moscow-2019. К нему присоединятся 100 команд разработчиков из семи стран.
Результаты предыдущих хакатонов Urban.Tech. Moscow обсудят на круглом столе "Зачем акселераторы нужны крупным и средним бизнесам?". На питч-сессии обсудят стартапы, поддержанные столичными властями.
В конференции примут участие 300 спикеров — представители администраций крупных городов России и мира, руководители крупнейших российских и международных компаний.
Среди них главы департамента предпринимательства и инновационного развития и департамента торговли и услуг Алексей Фурсин и Алексей Немерюк, начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, гендиректор Агентства инноваций Москвы Алексей Парабучев и другие.
Ранее в Минэкономразвитии предложили учитывать студенческие стартапы в качестве выпускных работ в российских вузах. Самые успешные студенты будут получать гранты для поддержания и реализации своих проектов.