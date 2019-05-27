В «Сколкове» пройдет конференция Startup Village

Запланировано около 150 сессий, охватывающих различные сферы технологического бизнеса. В конференции примут участие более 15 тысяч человек.

На мероприятии под названием Startup Bazaar будут презентованы инновационные бизнес-проекты. Столичные власти презентуют 10 стартапов в сфере торговли, транспорта, образования и других.

На дискуссии "Региональные особенности развития экосистемы инноваций: как закрыть городские и корпоративные потребности в инновационных разработках?" гости обсудят инфраструктуру для предпринимателей.

Стенд Правительства Москвы представит крупнейшее в России соревнование разработчиков — городской хакатон Urban.Tech.Moscow-2019. К нему присоединятся 100 команд разработчиков из семи стран.

Результаты предыдущих хакатонов Urban.Tech. Moscow обсудят на круглом столе "Зачем акселераторы нужны крупным и средним бизнесам?". На питч-сессии обсудят стартапы, поддержанные столичными властями.

В конференции примут участие 300 спикеров — представители администраций крупных городов России и мира, руководители крупнейших российских и международных компаний.

Среди них главы департамента предпринимательства и инновационного развития и департамента торговли и услуг Алексей Фурсин Алексей Немерюк , начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, гендиректор Агентства инноваций Москвы Алексей Парабучев и другие.