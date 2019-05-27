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В парке Победы 25 мая состоялся концерт военных музыкантов 

РИА Новости + ещё 1 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В парке Победы на Поклонной горе в субботу, 25 мая, выступил Оркестр курсантов военного института Военного университета Минобороны России в рамках программы "Военные оркестры в парках" фестиваля "Спасская башня"
Предваряя выступление музыкантов, начальник оркестра, профессор, заслуженный артист России, полковник Михаил Трунов сказал:
"Нам очень приятно, что оркестру для выступления предоставили площадку именно в Парке Победы. И первая половина нашей программы будет посвящена как раз патриотической теме. Мы исполним любимые москвичами песни военных лет, вошедшие в песенный золотой фонд. Во второй части концерта прозвучат лирические и эстрадные песни".
Музыканты под управлением дирижёра оркестра капитана Антона Малютина исполнили фанфару Валерия Халилова "Генерал Милорадович", марш Семёна Чернецкого "Салют Москвы", народную песню "Донцы-молодцы" и фрагменты популярных русских мелодий в аранжировке Владимира Пестова. Во втором отделении прозвучали лирические, эстрадные песни и песни из советских кинофильмов.
Сюрпризом для публики стало выступление заслуженного артиста России Вениамина Мясоедова. В финале концерта перед публикой предстали все солисты оркестра, они спели песню Арно Бабаджаняна "Верни мне музыку". Завершилось выступление легендарным маршем Василия Агапкина "Прощание славянки".
В этот же день в парке "Ходынское поле" выступил Оркестр 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады под руководством военного дирижёра гвардии лейтенанта Алексея Божедомова.
Музыканты исполнили произведения российских и зарубежных композиторов: марш С. Чернецкого "Салют Москвы", вальс И. Шатрова "На сопках Маньчжурии", песню "Смуглянка" А. Новикова, "Майский вальс" И. Лученка, композиции "Весёлый саксофонист" Р. Видофта, "Парад трубачей" Л. Андерсона и "Лунная серенада" Г. Миллера. Солисты спели в сопровождении оркестра песни "Я люблю тебя Россия" (муз. Д. Тухманова, сл. М. Ножкина) и "Если бы парни всей земли" (муз. В. Соловьёва-Седого, сл. Е. Долматовского).
Программа "Военные оркестры в парках" была организована в 2016 году благодаря инициативе первого музыкального руководителя Фестиваля "Спасская башня" генерал-лейтенанта Валерия Халилова и проводится Дирекцией Фестиваля "Спасская башня" при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Правительства Москвы в лице Департамента культуры города.
Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
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Новости Москвы , Министерство обороны , Правительство Москвы , РИА Новости
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