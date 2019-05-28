Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

День защиты детей отметят в 19 парках Москвы 

ТАСС + ещё 4 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Мероприятия, посвященные празднованию Международного дня защиты детей, пройдут 1 июня в 19 столичных парках. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.
"В 19 парках столичного департамента культуры подготовили праздничную программу к Международному дню защиты детей. 1 июня в городских зонах отдыха организуют яркие шоу, концерты, бесплатные мастер-классы, познавательные лекции и спортивные игры, принять участие в которых смогут все желающие", — говорится в сообщении.
К примеру, научные эксперименты и химические опыты будут проводить в Петровском парке. В парке "Митино" посетителям предлагают сыграть в хоккей в больших надувных костюмах и принять участие в забеге в лаптях. На территории парка "Зарядье" профессиональные художники проведут для гостей мастер-класс по росписи футболок акриловыми красками. А в парке "Фили" пройдет конкурс самых необычных карнавальных костюмов, принять участие в котором смогут как дети, так и взрослые.
С подробным расписанием праздничной программы можно ознакомиться на сайтах городских парков и в разделе "Афиша" на портале столичной мэрии.
Международный день защиты детей отмечают ежегодно 1 июня более 60 стран мира. Праздник был установлен 22 ноября 1949 года на московском съезде Международной демократической федерации женщин. Основная цель Дня защиты детей — информирование общества о необходимости защиты прав детей на жизнь, на свободу мнения и религии, на защиту от эксплуатации и физического и психологического насилия, на образование, отдых и досуг.
ТАСС: последние новости
Путин назвал Музей русского зарубежья авторитетной площадкой для диалога соотечественников Россиян предупредили о возможном агрессивном поведении ворон Более 900 московских ресторанов подготовили специальное меню к "Рыбной неделе"
Комментарии1
Новости Москвы , Правительство Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилась судьба задержанного в Косове россиянина13
Президент Косова объяснил задержание россиянина162
Видео поездки Зеленского в Донбасс попало в Сеть6
Россия потребовала объяснений от Китая171
«Дети лежали на земле»: резня и харакири у школьного автобуса56
Видео
08:07
Президент Косова объяснил задержание россиянина
В мире
02:13
Россия потребовала объяснений от Китая
Политика
04:46
Опасность рядом: Москвичей предупредили о торнадо
Погода Новости Москвы
00:13
«Есть угроза дальнейшего обрушения»: ЧП с балконом в Москве
Происшествия Катастрофы
05:14
Видео поездки Зеленского в Донбасс попало в Сеть
Украина В мире
01:01
Глава Генштаба ВСУ оконфузился на передовой
В мире Украина
09:29
«Дали по миллиону, чтобы держали язык за зубами»
Шоу-бизнес
06:11
Первый визит: Зеленский прибыл в Донбасс
Украина В мире
01:23
Появилось видео вторжения турецких войск в Ирак
Армия Войска
02:04
Силовой захват вора в законе попал на видео
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение