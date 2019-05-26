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Девять игровых зон появились в столичном парке Горького 

News.ru + ещё 4 7 часов назад
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Девять игровых зон оборудовали в московском парке Горького общей площадью в два гектара. Дети могут поиграть с песком, водой, цветом и звуком, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Площадка получила название «Салют».
Это недалеко от Главного входа, рядом с Пионерским прудом. Целых 2 гектара занимают 9 игровых зон. Дети играют с песком, водой, цветом, звуком. А взрослые отдыхают, — написал градоначальник на своей официальной странице в социальной сети Twitter (орфография, пунктуация и стиль сохранены).
Ранее News.ru сообщал, что новый сквер с именными деревьями черешни заложен в Москве. Сажать их там будут пары, заключившие брак.
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