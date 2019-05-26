Девять игровых зон появились в столичном парке Горького

Девять игровых зон оборудовали в московском парке Горького общей площадью в два гектара. Дети могут поиграть с песком, водой, цветом и звуком, заявил мэр столицы Сергей Собянин . Площадка получила название «Салют».

Это недалеко от Главного входа, рядом с Пионерским прудом. Целых 2 гектара занимают 9 игровых зон. Дети играют с песком, водой, цветом, звуком. А взрослые отдыхают, — написал градоначальник на своей официальной странице в социальной сети Twitter (орфография, пунктуация и стиль сохранены).

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