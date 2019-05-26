Порядка 50 видов сирени можно увидеть в столичных садах

В столице проходит проект «Тест-драйв парков Москвы», начать его второй сезон можно с Сиреневого сада, площадь которого почти семь гектаров и где растут порядка 50 сортов сирени. Причем некоторые образцы так уникальны, что встречаются в одном экземпляре. Благоустроенный сад можно посетить всей семьей, здесь не будет скучно ни детям, ни их родителям. Но особое удовольствием получат садоводы, посетив павильон сиреневодов.

История Сиреневого сада началась в 1954 году, когда селекционер Леонид Колесников создал почти 300 сортов сирени. Однако наследники с таким богатством не справились — сейчас в саду в шесть раз меньше сортов. Самый популярный из них называется «Красавица Москвы», его можно считать волшебным. Бутон у растения — сиреневого цвета, но цветок распускается и его лепестки становятся белоснежными. Кстати, в 50-е годы «Красавица Москвы» получила награду «Золотая ветка сирени» Международного союза сиреневодов.

Цветущий сад наполнен не только незабываемым ароматом, но и художниками, фотографами. Каждый хочет запечатлеть эту красоту, на фоне сирени позируют модели и дети. Впрочем, малышам больше нравится любоваться радугой, которую создает большой фонтан, струи воды бьют из-под земли, создавая радужную дугу.