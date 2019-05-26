Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порядка 50 видов сирени можно увидеть в столичных садах 

Вечерняя Москва + ещё 1 10 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
В столице проходит проект «Тест-драйв парков Москвы», начать его второй сезон можно с Сиреневого сада, площадь которого почти семь гектаров и где растут порядка 50 сортов сирени. Причем некоторые образцы так уникальны, что встречаются в одном экземпляре. Благоустроенный сад можно посетить всей семьей, здесь не будет скучно ни детям, ни их родителям. Но особое удовольствием получат садоводы, посетив павильон сиреневодов.
История Сиреневого сада началась в 1954 году, когда селекционер Леонид Колесников создал почти 300 сортов сирени. Однако наследники с таким богатством не справились — сейчас в саду в шесть раз меньше сортов. Самый популярный из них называется «Красавица Москвы», его можно считать волшебным. Бутон у растения — сиреневого цвета, но цветок распускается и его лепестки становятся белоснежными. Кстати, в 50-е годы «Красавица Москвы» получила награду «Золотая ветка сирени» Международного союза сиреневодов.
Цветущий сад наполнен не только незабываемым ароматом, но и художниками, фотографами. Каждый хочет запечатлеть эту красоту, на фоне сирени позируют модели и дети. Впрочем, малышам больше нравится любоваться радугой, которую создает большой фонтан, струи воды бьют из-под земли, создавая радужную дугу.
Вечерняя Москва: последние новости
Как у Хичкока: орнитолог рассказал, стоит ли бояться агрессивных птиц Движение поездов на серой ветке метро восстановлено Экстремальный аттракцион тестируют в «Лужниках»
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вы с ума сошли?»: Чиновник в Хакасии напал на журналиста18
Треснувший мост в Киеве разозлил Кличко189
Дочь Алсу впервые высказалась об итогах финала «Голоса»214
«Шаурма?!» Зеленский вызвал гнев украинцев в Сети271
Разведка Счастья не удалась. Планы ВСУ нарушили62
Видео
00:19
Какая вульгарность. В Сети возмутились танцем Лободы
Шоу-бизнес
03:26
Зеленскому предложили новых «кандидатов» в украинцы
Политика В мире
00:54
В Сети сообщили о рождении дочери Лазарева
Шоу-бизнес
04:21
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него
В мире Украина
03:07
Фильм «Т-34» обвинили в оскорблении чувств верующих
Общество
03:37
Им плевать на репутацию. Порошенко может лишиться всего
В мире Украина
00:57
Зеленскому напомнили о палатках, унитазах и трусах
Украина В мире
03:37
МИД ответил на угрозу ввести «гамбургские» санкции
Политика
03:36
В России ответили на угрозу «гамбургских» санкций
Политика
03:46
Зеленский поставил Москве условие для переговоров
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение