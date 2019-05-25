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Лошадь сломала мост в Москве 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Мост через пруд в Москве обвалился, когда на него заехал всадник. Это произошло в районе Очаковских прудов на юго-западе города.
Как сообщил «360» источник в экстренных службах, просьба о помощи поступила око 11 утра 25 мая. Собеседник рассказал, что в районе Очаковских прудов обвалился пластмассовый мостик через пруд, когда на хлипкую конструкцию зашла лошадь с всадником
Мост треснул и сломался, в результате чего и лошадь, и наездник оказались зажаты пластиком. Освободиться им помогли сотрудники МЧС.
По сообщению источника, ни человеку, ни животному помощь медиков не понадобилась. По неподтвержденным сведениям, наездник занимается верховой ездой в одном из конно-спортивных клубов, расположенных неподалеку. Один КСК находится в непосредственной близости от места происшествия.
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