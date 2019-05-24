В Москве пройдут Дни Италии

В московском ботаническом саду МГУ имени Ломоносова «Аптекарский огород» 1 и 2 июня пройдут Дни Италии . Об этом сообщается в пресс-релизе сада, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ в пятницу, 24 мая.

Как отмечается, мероприятие приурочено к Дню республики, который празднуется в Италии 2 июня. Организаторами выступят посольство и генеральное консульство Италии в Москве.

Гости фестиваля смогут увидеть выступления звезд итальянской эстрады, в том числе Аль Бано и Матии Базар, научатся танцевать итальянские народные танцы, а также попробуют блюда итальянской кухни на большом фуд-корте. Кроме того, для посетителей будет работать маркет Made in Italy, где можно будет приобрести настоящие итальянские продукты, сувениры, ювелирные изделия и косметику, и две выставки — старинных велосипедов и ретро-фотографий.

Попасть на мероприятие можно будет по входным билетам в «Аптекарский огород». При этом граждане Италии и члены их семей смогут посетить фестиваль бесплатно при предъявлении паспорта.