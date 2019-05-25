В московском метро закрылись участки фиолетовой и голубой веток

В московском метро закрыли три станции на Таганско-Краснопресненской линии. «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» не будут принимать пассажиров в течение сегодняшнего дня.

Метрополитен готовит к открытию участок новой Некрасовской линии. В связи с этим в районе будет курсировать бесплатный автобус. Станции возобновят работу в обычном режиме завтра с половины шестого утра.

Кроме того, на все выходные закрывается участок Филевской ветки. Ремонт будут вести на станциях «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская».