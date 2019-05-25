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В московском метро закрылись участки фиолетовой и голубой веток 

Мир24 + ещё 7 9 часов назад
Фото: ТАСС
В московском метро закрыли три станции на Таганско-Краснопресненской линии. «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» не будут принимать пассажиров в течение сегодняшнего дня.
Метрополитен готовит к открытию участок новой Некрасовской линии. В связи с этим в районе будет курсировать бесплатный автобус. Станции возобновят работу в обычном режиме завтра с половины шестого утра.
Кроме того, на все выходные закрывается участок Филевской ветки. Ремонт будут вести на станциях «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская».
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