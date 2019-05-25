Сад молодожёнов появился в Москве

Новый сквер с именными деревьями черешни заложен в Москве . Сажать их там будут пары, заключившие брак.

Сад молодожёнов, который должен стать символом «роста и семейного благополучия», расположен на ВДНХ. С первыми саженцами туда приехали шесть новых семей.

Впрочем, получить именные деревья смогут не все. Во-первых, для этого нужно заключить союз во Дворце бракосочетания на ВДНХ. Во-вторых, такую возможность получит лишь каждая 80-я пара. Таким образом, выставочный комплекс отмечает свой 80-летний юбилей, сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Зато тем молодожёнам, кто будет удостоен чести обзавестись памятным деревом, будут вручать сертификаты-свидетельства и подарки. Предполагается, что молодые семьи станут заботиться о посаженном растении и передадут эту традицию своим детям и внукам.

В дальнейшем сад планирует расширяться — там хотят высадить ещё более 80 саженцев черешни. Ежегодно во Дворце бракосочетания на ВДНХ регистрируют свыше двух тысяч семейных союзов.