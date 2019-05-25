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Сад молодожёнов появился в Москве 

News.ru + ещё 4 16 часов назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Новый сквер с именными деревьями черешни заложен в Москве. Сажать их там будут пары, заключившие брак.
Сад молодожёнов, который должен стать символом «роста и семейного благополучия», расположен на ВДНХ. С первыми саженцами туда приехали шесть новых семей.
Впрочем, получить именные деревья смогут не все. Во-первых, для этого нужно заключить союз во Дворце бракосочетания на ВДНХ. Во-вторых, такую возможность получит лишь каждая 80-я пара. Таким образом, выставочный комплекс отмечает свой 80-летний юбилей, сообщили в пресс-службе ВДНХ.
Зато тем молодожёнам, кто будет удостоен чести обзавестись памятным деревом, будут вручать сертификаты-свидетельства и подарки. Предполагается, что молодые семьи станут заботиться о посаженном растении и передадут эту традицию своим детям и внукам.
В дальнейшем сад планирует расширяться — там хотят высадить ещё более 80 саженцев черешни. Ежегодно во Дворце бракосочетания на ВДНХ регистрируют свыше двух тысяч семейных союзов.
Ранее News.ru писал, что в столице появились новые площадки, где можно зарегистрировать брак, такие как Московский планетарий, стадион «Спартак», «Москвариум» на ВДНХ и другие.
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