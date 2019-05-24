Грибы под Москвой появились раньше срока

Грибы в Подмосковье появились на несколько недель раньше срока из-за теплой погоды. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на председателя Союза грибников России Михаила Вишневского.

«Cейчас уже можно идти за летними грибами, потому что весенние уже ушли. Весна была ранняя, и летние грибы появились на две-три недели раньше, чем в прошлом году», — рассказал он.

Вишневский уточнил, что уже можно собирать маслята, подберезовики, дождевики и опята. Белые грибы, по его словам, появятся позднее.

На сайте областного управления Роспотребнадзора опубликована памятка, где говорится, что в регионе ежегодно регистрируются отравления грибами. В ведомстве напомнили главное правило профессиональных грибников: сомневаешься — не бери.