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День пограничника отметят фейерверком 

Москва меняется + ещё 2 21 час назад
Фото: © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина произведет в Москве более 3,5 тыс. фейерверочных выстрелов в честь Дня пограничника, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
«28 мая в 22:00 мск отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина ЗВО в Москве даст праздничный артиллерийский салют в честь Дня пограничника, который продлится 10 минут», — сказали в пресс-службе.
Салютные установки калибров 195, 125 и 105 мм будут размещены на трех площадках: в Парке Победы на Поклонной горе, в парке ВДНХ и Измайловском парке. Они произведут более 3,5 тыс. фейерверочных выстрелов.
В праздник будет применено свыше 45 видов фейерверка, что обеспечит свыше 400 цветов и оттенков фейерверочных куполов, высота выстрелов будет достигать порядка 350 метров.
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