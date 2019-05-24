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Москвичей предупрелили об агрессивных воронах 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Мосприродыдали советы москвичам, как действоватьпри нападении агрессивных ворон, которые в мае-июне выводят птенцов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что в такой период вороны могут атаковать человека, решившего приблизиться к птенцам.
Так, пара серых ворон охраняет свой участок, и плохо летающих птенцов, которых люди часто с любопытством рассматривают и близко подходят к ним.
Москвичам посоветовали в таких ситуациях не подходить к воронятам и не пытаться их взять в руки.
Ранее сообщалось, что нашествие диких лис зафиксировано в Москве.
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