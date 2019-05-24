Практика массовых посадок в Москве продолжилась

На недавно благоустроенных улицах Москвы высадили кустарники. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы столичного департамента капремонта. Среди них японские спиреи, кизильник, дерен, ирга Ламарка, девичий виноград.

Больше всего растений появилось на площади перед станцией метро «Улица 1905 года» — почти 7,4 тысячи. Более 2,5 тысячи кустарников появилось перед главным входом ВДНХ, свыше 800 растений — на территории нового входа в Парк Горького.

При выборе растений ставка делалась на декоративную привлекательность, также было необходимо, чтобы они цвели в разное время года.