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Практика массовых посадок в Москве продолжилась 

Мослента + ещё 9 10 часов назад
Фото: РИА Новости
На недавно благоустроенных улицах Москвы высадили кустарники. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы столичного департамента капремонта. Среди них японские спиреи, кизильник, дерен, ирга Ламарка, девичий виноград.
Больше всего растений появилось на площади перед станцией метро «Улица 1905 года» — почти 7,4 тысячи. Более 2,5 тысячи кустарников появилось перед главным входом ВДНХ, свыше 800 растений — на территории нового входа в Парк Горького.
При выборе растений ставка делалась на декоративную привлекательность, также было необходимо, чтобы они цвели в разное время года.
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