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В «Зарядье» начались бесплатные показы спектаклей Венской оперы 

Вести.Ru + ещё 1 19 часов назад
Они приурочены к 150-летию австрийского театра.
Зрители увидят четыре постановки. Причем, две из них в прямом эфире, в том числе оперу "Андре Шенье", главные партии в которой исполнят Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, передает "Россия 24".
Открыл серию показ балета "Лебединое озеро".
"Австрия празднует 150-летие национальной оперы. И за пределами Австрии только в Москве это событие отмечается так масштабно. Почему именно в Москве? Потому что мы знаем, что местная публика хорошо разбирается в музыке, понимает оперу, что с московской публикой мы можем общаться на равных. Поэтому мы должны разделить этот праздник", — сказал директор Венского совета по туризму Норберт Кеттнер.
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Новости Москвы , Видео , Анна Нетребко , Юсиф Эйвазов
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