Москва и Ханой подписали программу сотрудничества

Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Народного комитета Ханоя Нгуен Дык Тюнг подписали программу сотрудничества на 2019 — 2021 годы. Это произошло во время визита в российскую столицу вьетнамской правительственной делегации.

Стороны намерены поддерживать хозяйствующие субъекты в установлении взаимовыгодных бизнес-контактов, передаёт «Вечерняя Москва».

Отмечается, что документ предусматривает обмен опытом, знаниями и информацией по основным направлениям социальной сферы и городского хозяйства.

В частности, это касается развития комплекса общественного транспорта, науки, здравоохранения, охраны окружающей среды.

Как передаёт портал мэра и правительства, в конце ноября — начале декабря 2019 года в Ханое пройдут Дни Москвы.