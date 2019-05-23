Москвичам облегчат получение резидентных разрешений на парковку

Москвичи смогут удаленно подтверждать свое согласие на выдачу резидентного разрешения на парковку другим собственникам жилого помещения. Эта возможность будет реализована на официальном сайте мэра столицы предстоящим летом. Об этом сообщает пресс-служба московского паркинга.

— При подаче заявления на получение разрешения собственник указывает номера СНИЛС других собственников, также зарегистрированных на портале. Им придет приглашение подтвердить свое согласие, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте московского паркинга.

Резидентное разрешение позволяет бесплатно оставлять автомобиль на уличных платных парковках своего района с 20:00 до 8:00. Ранее их необходимо было оформлять нотариально или в МФЦ. При наличии нескольких собственников жилплощади, для того, чтобы один из них получил такое разрешение, остальным необходимо дать свое согласие.