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Сбой произошел на серой ветке московского метро 

360tv.ru + ещё 16 37 минут назад
Фото: РИА Новости
На Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена прекращено движение в обоих направлениях. Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт московской подземки.
Изначально в пресс-службе метрополитена сообщалось, что полностью нет движения от станции «Отрадное» до станции «Алтуфьево», а на севере Серпуховско-Тимирязевской увеличены интервалы движения поездов. Сбой произошел из-за технических причин.
Однако вскоре Мосметро сообщило, что движение между станциями «Отрадное» и «Алтуфьево» полностью отсутствует.
На этой неделе крупный сбой произошел и на желтой — Солнцевской — ветке метрополитена. Из-за потери напряжения в контактном рельсе в туннеле встали три поезда. Пассажирам пришлось несколько часов ждать вызволения из подземки.
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