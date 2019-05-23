В этом году Добровольный квалификационный экзамен сдавали 6 тысяч студентов. 248 человек показали, что их знания соответствуют требованиям работодателей. 23 из них сдали со 100%-ным результатом. Ребятам предложат стажировку, а затем, возможно, трудоустройство в крупных компаниях. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 23 мая 2019 г.