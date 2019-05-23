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Более 200 московских студентов успешно прошли квалификационный экзамен 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Свыше 200 студентов столичных вузов по итогам прохождения Добровольного квалификационного экзамена в этом году показали уровень знаний, соответствующий требованиям работодателей. Об этом написал в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.
"В этом году Добровольный квалификационный экзамен сдавали 6 тыс. студентов. 248 человек показали, что их знания соответствуют требованиям работодателей. 23 из них сдали со 100% результатом", — написал он.
Мэр добавил, что успешно прошедшим экзамен студентам предложат стажировку, а затем, возможно, трудоустройство в крупных компаниях.
Добровольный квалификационный экзамен — это проект правительства Москвы, созданный для оценки уровня умений и знаний студентов третьих-четвертых курсов и первых-вторых курсов магистратуры столичных вузов по разработанным работодателями теоретическим и практическим заданиям.
Квалификационный экзамен проходит в два этапа: первый — это онлайн-тестирование, которое показывает уровень базовых знаний участников по профессии, второй — очный этап с реальными кейсами.
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Новости Москвы , Образование , Сергей Собянин , Правительство Москвы , Москва
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